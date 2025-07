Tale e Quale Show 2025 Carlo Conti annuncia il cast | torna Carmen Di Pietro

Tutto pronto per Tale e Quale Show  2025, uno dei varietà più seguiti e amati del piccolo schermo. Carlo Conti ha annunciato il cast della nuova edizione, che partirà il prossimo venerdì 26 settembre. Confermati alcuni nomi trapelati nell’ultimo periodo come quelli de Le Donatella e Antonella Fiordelisi, ma anche tante sorprese come i ritorni di Carmen Di Pietro e Gabriele Cirilli. Il cast di Tale e Quale Show 2025: chi sono i concorrenti. Carlo Conti ha annunciato su Instagram chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2025. Ci sarà Pamela Petrarolo, l’ex ragazza di Non è la Rai che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e che nell’ultimo periodo è stata diverse volte ospite di Caterina Balivo a La volta buona. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti annuncia il cast: torna Carmen Di Pietro

Carlo Conti e il ricordo della mamma: «Una roccia, senza di lei non sarei arrivato» - «Una roccia coi capelli grigi». Questo il ricordo del conduttore Carlo Conti nei confronti della madre, Lolette, mancata nel 2002 a 81 anni.

Domenica In, da Achille Lauro a Carlo Conti: gli ospiti di oggi domenica 11 maggio - (Adnkronos) – Oggi, domenica 11 maggio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda un nuovo appuntamento di 'Domenica In' condotto da Mara Venier.

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

Tale e Quale Show: Carlo Conti annuncia il cast ufficiale della prossima edizione: ci sono due note ex gieffine - Svelato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il game show di Carlo Conti in onda su Rai1. Secondo comingsoon.it

Tale e Quale, Conti 'ecco il cast, ci sono Insinna e Cirilli' - Carlo Conti annuncia sui suoi profili social il cast e la giuria della quindicesima edizione di Tale e quale show, al via da venerdì 26 settembre su Rai1 in prima serata e che resterà in onda fino al ... Segnala ansa.it