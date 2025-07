Tale e Quale Conti ' ecco il cast ci sono Insinna e Cirilli'

Carlo Conti annuncia sui suoi profili social il cast e la giuria della quindicesima edizione di Tale e quale show, al via da venerd√¨ 26 settembre su Rai1 in prima serata e che rester√† in onda fino al 7 novembre sulla rete ammiraglia. Nella lista pubblicata dal conduttore, compaiono alcuni nomi molto importanti della tv italiana come Flavio Insinna in coppia con Gabriele Cirilli. Insinna si riaffaccia cos√¨ in Rai, dopo essere rimasto orfano di Famiglie d'Italia, il game show che non √® stato confermato su La7. A sfidarsi questa volta saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemora Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli che proveranno ad affrontare una gara del tutto inedita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

