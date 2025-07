Tajani dice che i dazi di Trump sono sostenibili ma il nodo principale è il rapporto euro-dollaro

I dazi al 15 per cento di Trump sono sostenibili ma ci sono alcuni nodi da affrontare. Uno di questi è il rapporto tra euro e dollaro. Va affrontato "perché il dollaro si è svalutato di circa il 17 per cento, più di quanto sono i dazi al 15 per cento. Ed è lì che bisogna andare a incidere. Ecco. 🔗 Leggi su Today.it

