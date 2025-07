taiwan si getta la spazzatura quando arriva il camion con beethoven

Taipei, 28 lug. (askanews) - A Taiwan la raccolta della spazzatura è a suon di musica. classica. Camion gialli che avvisano del loro arrivo diffondendo "per Elisa" di Beethoven o "La preghiera di una vergine" di Tekla Badarzewska-Baranowska, mentre i residenti attendono sui marciapiedi con i sacchetti in mano. "Quando sentiamo questa musica, sappiamo che è ora di portare fuori la spazzatura. È molto comodo", spiega una donna fuori dal condominio in cui vive a Taipei. I sacchetti gialli con i rifiuti generici vanno nel camion musicale, gli scarti alimentari e riciclabili nei bidoni che vengono trasportati da un altro veicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

