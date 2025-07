Taiwan fallisce il referendum del partito indipendentista | il KMT mantiene i suoi seggi e blocca l’agenda di Lai

Il Partito Democratico Progressista (DPP) del presidente Lai Ching-te subisce una significativa battuta d’arresto dopo che la sua campagna referendaria per destituire una serie di parlamentari dell’opposizione filo-cinesi si è conclusa con un nulla di fatto. Tutti i 24 legislatori del Kuomintang (KMT) sottoposti al voto di revoca nel fine settimana hanno superato la prova con ampi margini, blindando di fatto il controllo del Parlamento da parte dell’opposizione. Il referendum, sostenuto da un movimento civico vicino alla linea del governo, mirava a colpire 31 parlamentari dell’opposizione, accusati di ostacolare deliberatamente l’agenda legislativa del presidente e, soprattutto, di mantenere una linea troppo morbida nei confronti della Cina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Taiwan, fallisce il referendum del partito indipendentista: il KMT mantiene i suoi seggi e blocca l’agenda di Lai

