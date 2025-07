TAITO annuncia l’Arcade Collection Part 1 per Egret 2 Mini

TAITO continua a sostenere l’Egret 2 Mini con passione e continuitĂ , arricchendo il mini-cabinato arcade con nuovi contenuti destinati a far felici gli amanti del retrogaming. Durante un recente livestream ufficiale, la storica compagnia giapponese ha annunciato l’uscita del quarto grande aggiornamento software, intitolato Arcade Collection Part 1, che sarĂ disponibile in Giappone a partire dal 18 dicembre 2025. Dieci titoli leggendari firmati Technos e Data East. Questa nuova raccolta arriva dopo le tre compilation precedenti (Arcade Memories Vol. 1, 2 e 3) e si distingue per l’inclusione di dieci giochi iconici, provenienti da due delle piĂą amate software house dell’epoca d’oro degli arcade: Technos Japan e Data East. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

