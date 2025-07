Tagliafico dice no alla Roma | resterà al Lione fino al 2027

Nicolas Tagliafico non vestirà la maglia della Roma. Il nome dell’esperto terzino sinistro argentino era circolato a lungo nei corridoi di Trigoria come possibile occasione di mercato, soprattutto in caso di cessione di uno tra Angeliño e Ndicka, ma le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia mettono un punto definitivo alla vicenda. Il Lione lo blinda, sfuma la pista giallorossa. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il difensore argentino ha scelto di restare al Lione, club con cui avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per il rinnovo di contratto fino al 2027. Una decisione dettata sia dalla volontà del giocatore di continuare il proprio percorso in Ligue 1, sia dalla centralità ritrovata nel progetto tecnico dell’OL, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tagliafico dice no alla Roma: resterà al Lione fino al 2027

