Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France con un Richard Mille che costa meno di quello di Lewis Hamilton ma è il più leggero in assoluto

Tadej Pogacar ha chiuso il Tour de France proprio come l'aveva iniziato: alla grande. e con un orologio da quasi 300.000 euro al polso. Ok, qualcuno penserà che sia un costo inferiore rispetto a quello indossato, sempre nel fine settimana, da un altro campione, ovvero Lewis Hamilton, ma non è questo il punto. Quando Pogacar ha tagliato il traguardo sugli Champs domenica, con il pugno alzato, il suo Richard Mille era ancora lì, ben saldo e al proprio posto. Sul podio finale, tra abbracci di rito e qualche goccia di champagne, la silhouette elegante del suo RM 67-02 ha quasi rubato la scena (almeno per gli appassionati di orologeria). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France con un Richard Mille, che costa meno di quello di Lewis Hamilton, ma è il più leggero in assoluto

In questa notizia si parla di: tadej - pogacar - tour - france

Folle spettacolo al Giro del Delfinato: Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel! - Chi l’avrebbe mai detto? Tornano i grandi fenomeni del World Tour al Giro del Delfinato e subito si mettono in mostra in una prima tappa che sulla carta doveva essere per velocisti.

Tadej Pogacar fa mea culpa: “Ho sbagliato il piano, ma sto preparando il Tour: ci mettiamo alla prova” - Tadej Pogacar ha faticato nella cronometro del Giro del Delfinato e ha perso 49 secondi dal belga Remco Evenepoel, che si è scatenato nella prova contro il tempo.

Giro del Delfinato 2025, Giro del Delfinato 2025, Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel - aggiudica la sesta tappa del Giro del Delfiinato, la Valserhône-Combloux di126,7km. A poco più di sette chilometri dalla conclusione la UAE Team Emirates-XRG alza l’andatura, Remco Evenepoel si stacca quasi subito per salire con il suo passo e quando tutto sembra pronto per il duello finale tra le due stelle lo sloveno, che sembra procedere in controllo, lascia sul posto Jonas Vingegaard, se ne va, raggiunge il fuggitivo e s’invola verso il traguardo rifilando una sonora batosta ai diretti rivali.

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2025. Sulle strade di Parigi il ciclista sloveno ha conquistato la maglia gialla e la quarta Grande Boucle della sua carriera, precedendo nella classifica generale Vingegaard e Lipowitz. "Per me è un onore essere qui, s Vai su Facebook

Tadej Pogacar vince il Tour de France, ultima tappa a Van Aert. Per il campione del mondo è il quarto successo nella 'Grande Boucle' #ANSA Vai su X

Pogacar e i motori: dalla GT3 stradale alla Vespa (ovviamente gialla); Tadej Pogacar ed un possibile ritiro nel 2028. Dopo le Olimpiadi di Los Angeles potrei pensarci; UAE, Tadej Pogacar esausto? Ci sono molti casi di burnout, potrebbe succedere anche a me. Dopo le Olimpiadi 2028 potrei iniziare a pensare al ritiro.

Pogacar re del Tour per la 4ª volta: Vingegaard e Lipowitz sul podio, ultima tappa a Van Aert - Lo sloveno cala il poker alla Grande Boucle, il belga vince l'ultima frazione. Riporta gazzetta.it

Tadej Pogacar vince il suo 4° Tour de France in carriera! Niente brindisi, ma non manca la passerella con la sua UAE Emirates - Quella di Parigi, quest'anno, sarà tappa vera con un circuito molto molto ostico, ma non manca la passerella iniziale. Scrive eurosport.it