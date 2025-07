Tadej Pogacar ed un possibile ritiro nel 2028 Dopo le Olimpiadi di Los Angeles potrei pensarci

E siamo a quattro. La voglia di vincere non passa mai, come ha dimostrato anche in questo Tour de France che ha appena portato a casa, raggiungendo e superando anche i cento successi in carriera, Tadej Pogacar. Ventisei anni, ancora una carriera molto lunga davanti e tantissimi trionfi che attendono lo sloveno della UAE Team Emirates XRG. Nonostante non appaia umano al pubblico, subito dopo aver agguantato il primo gradino del podio a Parigi Pogacar ha voluto mettere in chiaro ai media alcuni argomenti importanti. Le sue parole: “Più invecchio, più il bambino che è in me scompare e più la pressione diventa surreale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar ed un possibile ritiro nel 2028. “Dopo le Olimpiadi di Los Angeles potrei pensarci”

