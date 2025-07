Tabellone calciomercato estivo Juve 2025 | i trasferimenti in entrata e in uscita

Tabellone calciomercato estivo Juve 2025: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women e Primavera. Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Juve  del 2025: Prima squadra, Juventus Next Gen, Women e Primavera e il settore giovanile bianconero. LEGENDA  – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: David (Lille, S), Rugani (Ajax, FP), Kostic (Fenerbahce, FP), Facundo Gonzalez (Feyenoord, FP), Kelly (Newcastle, R), Arthur (Girona, FP), Conceicao (Porto, R), Joao Mario (Porto, D) Cessioni: Renato Veiga (Chelsea, FP), Mbangula (Werder Brema, D), Alberto Costa (Porto, D) JUVENTUS NEXT GEN. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tabellone calciomercato estivo Juve 2025: i trasferimenti in entrata e in uscita

