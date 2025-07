Tabacchi Levigatura Marmi trionfa ai rigori

Il Tabacchi Levigatura Marmi completa l'opera, corona un torneo Estate Opes da percorso netto, 5 vittorie su 5 per arrivare in finale e successo in rimonta, da 1-3 a 3-3 nei tempi regolamentari e trionfo ai calci di rigore nel Tabellone A Banca Mediolanum contro il super-favorito Hurly Burly, a cui poteva sembrare che il più fosse fatto dopo aver sconfitto il Sidun nei quarti e la testa di serie numero 1, SS Infortunistica, con un'impresa in semifinale. Il Tabacchi segna per primo: anticipo secco a centrocampo di Compagno, triangolo con Negri e 1-0 Tabacchi facile facile. La reazione dell'Hurly Burly è da grande squadra, neanche 2' dopo, da una pallone respinto su incursione di Spettoli, dagli 11 metri, bolide di prima intenzione di Altavilla, palla all'angolino.

Infortunistica-Hurly Burly e Tabacchi-Giglio semifinaliste; Grill Park Ferrara trionfa ai supplementari: Campione Opes Banca Mediolanum 2024/25; Il Bar Nives è campione Opes 2024.

