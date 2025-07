Svezia | al via nuovo ciclo di colloqui commerciali tra Cina USA

Le delegazioni cinese e statunitense si sono riunite oggi a Stoccolma per un nuovo ciclo di colloqui economici e commerciali.

Dura solo 40 minuti il terzo ciclo di colloqui Russia-Ucraina, accordo su scambio di militari e civili - Si è chiuso a Istanbul il terzo ciclo di negoziati tra delegazioni russe e ucraine, durante il quale, secondo quanto riferito da una fonte all’agenzia Tass, è stato raggiunto un accordo che prevede « scambi non solo di personale militare, ma anche di civili ».

Il Vicepremier cinese He Lifeng in Svezia per colloqui commerciali con gli Stati Uniti.

Guerra dei dazi tra Usa e Cina, ripartono i colloqui: Trump congela la stretta sull'export hi-tech - Prende il via in Svezia un nuovo round di negoziati commerciali tra Washington e Pechino, con l'obiettivo principale di estendere la tregua di 90 giorni che ha posto fine alle rappresaglie su entrambe ... Lo riporta today.it

Accordo commerciale USA-UE, colloqui USA-Cina avviano settimana cruciale - Trump ha dichiarato domenica che gli USA sono "molto vicini" a un accordo con la Cina, ma non ha fornito dettagli. Come scrive it.investing.com