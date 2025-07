Sversano rifiuti sul litorale ' zozzoni' beccati dalla polizia municipale

Blitz della polizia municipale a Castel Volturno tra Destra Volturno e Bagnara dove sono state denunciate 5 persone per sversamento illecito di rifiuti e sequestrati due veicoli.Gli agenti della polizia municipale di Castel Volturno hanno intercettato gli ‘zozzoni’ e immediatamente eseguito il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

