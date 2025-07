Svelata la composizione Serie C il girone G premia la regionalità Ci saranno le modenesi le reggiane e le ferraresi

Inizia a delinearsi la futura serie C 20252026, quella che salvo nuovi stravolgimenti dovrebbe mantenere la stessa formula della passata stagione. Nel mentre è stato ufficializzato il girone G emiliano che farà parte della Conference Nordest assieme agli altri raggruppamenti E, F e H. Al suo interno prenderanno parte le bolognesi Virtus Medicina, Cvd Casalecchio, Sg Fortitudo, Francesco Francia, Cmo Ozzano (fresca di promozione in B Interregionale, prima dell’auto-declassamento favorito dalla nuova collaborazione coi New Flying Balls: tutto in rifacimento il roster che prenderà parte alla serie C) e Molinella, le reggiane Arena Montecchio, Lg Competition e Scandiano 2012, le modenesi Vignola e Modena, le ferraresi 4 Torri e Argenta e Piacenza a chiudere il quadro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Svelata la composizione. Serie C, il girone G premia la regionalità . Ci saranno le modenesi, le reggiane e le ferraresi

In questa notizia si parla di: serie - girone - svelata - composizione

Serie C: Ascoli nel Girone B con Sampdoria e Livorno, atteso il derby con la Samb - Inizia già a prendere forma quello che potrebbe essere il prossimo girone b di serie C che dovrebbe vedere di nuovo all’opera l’ Ascoli nel corso della prossima stagione sportiva.

Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 2 Turno Playoff Girone: Palinsesto e Telecronisti - LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT! 28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione.

Serie D, girone E: risultati e classifica - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYIl calendario Con la promozione in serie C ottenuta in largo anticipo rispetto alla fine del campionato, il Livorno di Paolo Indiani si appresta a tornare in campo per la fase post season che assegnerà lo scudetto di categoria.

? Svelata la composizione dei gironi del campionato di Serie C. Il Cosenza Calcio conosce le sue avversarie del girone C: tra le altre, l'Atalanta U23. Presente anche la Salernitana, nonostante le voci della vigilia che la volevano inserita in un altro girone per Vai su Facebook

Inter U23: nerazzurri nel Girone A del campionato di Serie C; Serie C / Ufficializzati i 3 gironi, Ascoli, Samb e Vis avanti insieme; Catania, ecco le avversarie.

Svelata la composizione. Serie C, il girone G premia la regionalità. Ci saranno le modenesi, le reggiane e le ferraresi - Inizia a delinearsi la futura serie C 2025/2026, quella che salvo nuovi stravolgimenti dovrebbe mantenere la stessa formula della ... Scrive sport.quotidiano.net

Serie C, niente sorprese. Ecco il girone dei granata - Sempre ieri sono state rese note anche le date del campionato e della Coppa. Scrive msn.com