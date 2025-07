Lido di Camaiore (Lucca), 28 luglio 2025 - - Francesco Belluomini per la sezione principale. In corsa Alessandra Carnaroli con "Non si tocca la frutta nei supermercati" (Einaudi), Ivan Fedeli con "La gioia elementare" (Luigi Pellegrini Editore), Paola Loreto con "Miei lari" (Marcos y Marcos), Daniela Pericone con "Corpo contro" (Passigli), e Valentino Ronchi con "Ma tu l'hai letto Il giovane Holden?" (Graphe.it). Ad annunciarli la giuria tecnica. Adesso sarà la giuria popolare (composta da 50 persone), con voto personale e segreto, a decretare il vincitore assoluto di questa edizione durante la serata conclusiva, in programma sabato 20 settembre a Villa Ariston di Lido di Camaiore (Lucca). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svelata la cinquina finalista del Premio letterario Camaiore