Superman | il nuovo film ha risolto un vecchio mistero dell’Arrowverse

James Gunn ha introdotto diversi nuovi eroi in Superman, il suo reboot dell'universo DC del 2025, e uno di loro riprende un mistero di otto anni fa della quinta stagione di Arrow di CW. Dopo la serie animata Creature Commandos del 2024, è stato fantastico vedere alcuni degli eroi e dei cattivi più iconici della DC fare il loro debutto live-action nel DCU in Superman. Tra questi c'è la Justice Gang, composta da Green Lantern di Guy Gardner, Hawkgirl di Kendra Saunders e Mister Terrific di Michael Holt, quest'ultimo diventato rapidamente uno degli eroi preferiti dai fan del film. Sebbene Edi Gathegi si sia sicuramente guadagnato la sua redenzione nei film sui supereroi in Superman, questa non è la prima volta che vediamo Mister Terrific rappresentato in un live-action.

