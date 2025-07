Superman apre il botteghino domestico con un successo ma i fantastici quattro partono in vetta a livello globale

Nel panorama cinematografico dei supereroi del 2025, due produzioni principali si contendono l’attenzione del pubblico e dei botteghini: Superman di DC e The Fantastic Four: First Steps di Marvel. Entrambe le pellicole hanno attirato grande interesse, grazie alle aspettative generate dai rispettivi universi narrativi e alla presenza di interpreti di rilievo. Questo articolo analizza i risultati al botteghino delle due produzioni, evidenziando le differenze tra performance internazionali e nazionali, oltre a fornire una panoramica sulle implicazioni commerciali. risultati al botteghino di Superman e the fantastic four. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Superman apre il botteghino domestico con un successo, ma i fantastici quattro partono in vetta a livello globale

