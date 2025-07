SuperEnalotto jackpot sfiorato nel napoletano | centrato un 5

P rovincia di Napoli ancora a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 26 luglio è stato, infatti, centrato un “5” a Mariglianella.La schedina vincente da 22.124,66 euro - riferisce Agiopronews - è stata convalidata presso la Caffetteria in via Roma 3. Intanto il jackpot per la prossima. 🔗 Leggi su Napolitoday.it