Superbike brilla la stella turca di Razgatlioglu In Ungheria Bulega va al tappeto Ora deve rialzarsi

L’ottavo round del match per il titolo iridato Superbike tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega è stato indiscutibilmente vinto dal turco, che ha persino mandato al tappeto l’italiano per la prima volta nella stagione corrente. Mai, quest’anno, si era vista una differenza così marcata in favore dell’anatolico. Il ventottenne della Bmw ha dominato la scena imponendosi in tutte e tre le competizioni. Viceversa, il venticinquenne della Ducati si è dovuto accontentare delle piazze d’onore nelle gare piene, sprofondando però nella Superpole race. Paradossalmente, l’appuntamento teoricamente “piĂą leggero” sul piano aritmetico si è rivelato il “piĂą pesante”, anche dal punto di vista del morale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, brilla la stella turca di Razgatlioglu. In Ungheria Bulega va al tappeto. Ora deve rialzarsi

