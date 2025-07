Suonano le campane per Gaza | in preghiera per dire no a guerra e violenza - VIDEO

Ieri sera d?????????,????????????????????????? città e quartieri.???? 22 precise, infatti,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ????????oria - così come altri comuni del napoletano -?????????????????????. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Domani sera 27 Luglio dalle ore 22 fino alle ore 22,30 tutti in piazza a suonare pentole e pentolacce, trombe e sirene per GAZA. Passate parola. Le chiese suoneranno le campane e le ambulanze suoneranno le sirene per chiedere lo stop a questo Genocidio Vai su Facebook

Disertiamo il silenzio: a Gassino il rumore si fa preghiera per Gaza; Anche a Piacenza “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”; DIOCESI E PAX CHRISTI: “DISERTIAMO IL SILENZIO” – LE CAMPANE DI MOLFETTA SUONANO PER GAZA.

I rintocchi suonano per Gaza: "Alle 22 le campane del Piceno per dare voce a chi non ce l’ha" - L’iniziativa del vescovo Gianpiero Palmieri, che ha raccolto l’appello della Cei per il dialogo interreligioso: "Non possiamo restare indifferenti rispetto alle bombe e alla fame". Secondo msn.com

Suonano le campane per la pace a Gaza, Noa ferma il concerto: "Basta guerra" - La mobilitazione nazionale invitava le comunità a far risuonare le campane “per dire basta” alla guerra e così Noa si è fermata e ha pronunciato poche intense parole: “La musica unisce, ma oggi il ... Lo riporta rainews.it