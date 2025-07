Summit a Ischia si decide tutto | addio a Ndoye? | C' è l' ombra di Garnacho

Il futuro dell'attacco del Napoli si scrive a Ischia, in un vertice che sa di ultimatum. La trattativa per Dan Ndoye è a un punto di non ritorno, e ora i vertici del club sono chiamati a una scelta definitiva: fare un ultimo, folle, tentativo o cambiare tutto? Sullo sfondo, sempre più nitida, si allunga l'ombra di un vecchio, grande, obiettivo: Alejandro Garnacho. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'incontro tra Conte, De Laurentiis e Manna servirà a sciogliere questo nodo cruciale, con il tecnico che preme per avere certezze e la dirigenza che valuta costi e opportunità di un mercato entrato nella sua fase più calda. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

