Summer Festival gran finale Bryan Adams scatena la piazza

Gli undicimila spettatori accorsi per il concerto di Bryan Adams, ieri sera in piazza Napoleone, l'ultimo dei diciannove in programma, sono stati la migliore chiusura possibile per l'edizione 2025 del Lucca Summer Festival, che va in archivio con un bilancio positivo sia per la qualitĂ delle proposte sia in fatto di biglietti venduti, oltre 110mila. I numeri di ieri sono quelli della massima capienza possibile prevista per piazza Napoleone e sono quelli che significano fan in coda agli ingressi dal mattino, la corsa per accaparrarsi i primi posti sotto il palco all'apertura dei cancelli, l'essere a contatto gomito a gomito in ogni zona della piazza, insomma, tutto il campionario che caratterizza i grandi concerti.

