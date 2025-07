Tempo di lettura: 2 minuti Ha preso il via, lo scorso 25 luglio, la prima edizione del Brigantica Folk Fest, il festival diffuso che celebra la cultura popolare, la storia e le radici del Sud, con un fitto programma di eventi che animeranno borghi e paesi tra Sannio e Irpinia. Un’iniziativa che intreccia musica, teatro, trekking narrativi, incontri con storici e scrittori, e sapori della tradizione, per restituire voce e dignitĂ alla memoria collettiva dei territori legati al fenomeno del brigantaggio post-unitario. Dopo il grande successo della tappa inaugurale tenutasi il 25 luglio a Torrioni (AV), che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e momenti culturali intensi e coinvolgenti, arriva ora il secondo imperdibile appuntamento: “Passi da Brigante”, passeggiata storico-culturale pensata per riscoprire luoghi simbolici e cammini della memoria legati alla storia dei briganti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sulle tracce dei Briganti: a Pontelandolfo il secondo appuntamento del Brigantica Folk Fest