Sulla Statale 76 contromano Via la patente ma fa ricorso Il giudice non gli fa sconti

"Era buio, non ho visto bene la segnaletica": la classica scusa che non salva la patente. E infatti, non l’ha salvata. Il tribunale di Ancona ha rigettato senza pietĂ l’appello del conducente che, con un’ inversione di senso degna di un film (ma di quelli brutti), aveva imboccato contromano lo svincolo della SS76 a Monsano, provocando un tamponamento tra due auto che cercavano disperatamente di non centrarlo. Il suo veicolo, neanche un graffio. Ma per la giustizia, il disastro lo aveva comunque scatenato lui. La vicenda risale alla sera del 7 marzo 2024. L’uomo di origine egiziana, 42 anni, residente ad Ancona e dipendente di una ditta di Osimo, dopo aver accompagnato il cognato a Monsano, ha imboccato lo svincolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sulla Statale 76 contromano. Via la patente, ma fa ricorso. Il giudice non gli fa sconti

