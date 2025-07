Sul web reati mai commessi | tutti i rischi delle fake news prodotte dall' Ai

Sempre piĂą persone ricorrono all’ intelligenza artificiale in molti ambiti. Le prospettive sono interessanti - anche se talvolta, come accadde negli anni ’60 con l’avvento del personal computer negli uffici, un po’ spaventose per alcuni - tanto che nel 2024 è stata condotta perfino una sperimentazione nel Regno Unito, per capire se uno strumento Ai potesse aiutare a risolvere i cold case. Come riporta The Independent, uno strumento chiamato Söze è stato oggetto di una sperimentazione della polizia di Avon e Somerset per indagare su 27 tra i cold case piĂą complessi di sempre: l’intelligenza artificiale ha impiegato 30 ore per esaminare l’intero materiale probatorio, contro gli 81 anni - stimati - che avrebbe impiegato un essere umano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sul web reati mai commessi": tutti i rischi delle fake news prodotte dall'Ai

In questa notizia si parla di: reati - commessi - tutti - rischi

Era ricercato per reati commessi in Albania, 31enne durante un controllo stradale - Un catanese di 31 anni, ricercato in ambito internazionale per reati commessi in Albania, è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Catania durante un controllo in via Acquicella.

Ddl smartphone, il presidente dell’Anm Parodi: “Dimenticati tantissimi reati commessi sul web, non si tutelano i cittadini” - “Dal punto di vista dell’efficienza investigativa nel testo del ddl c’è una grave dimenticanza, perché non vengono richiamate anche le intercettazioni informatiche: la norma riguarda un numero elevatissimo di reati commessi in rete.

Imprenditore arrestato a Ravenna, deve scontare più di 4 anni di carcere: tutti i reati commessi - Un imprenditore di Ravenna è stato arrestato per scontare un cumulo di pene legate a reati finanziari e contro il patrimonio.

Reati con IA: aggravanti e nuove sfide per le aziende; Il numero reati sale quando cala l'oscurità : vale per tutti i crimini?; Commercialisti: focus sul rischio penale dell’esperto facilitatore.

Reati con IA: aggravanti e nuove sfide per le aziende - Le aziende devono mappare i rischi e implementare protocolli specifici per evitare responsabilità penali ... Lo riporta italiaoggi.it

36enne romeno rimpatriato a Ancona, pericolo pubblico: ecco la sfilza di reati commessi - Un cittadino romeno è stato rimpatriato dalla Polizia di Stato ad Ancona per motivi di sicurezza, dopo numerosi reati e la violazione del divieto di reingresso. Da virgilio.it