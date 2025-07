Sul computer quantistico Europa e Italia guidano la ricerca Adesso è il momento di sfruttare questo vantaggio

Fatichiamo a trasformare la leadership scientifica in un primato competitivo e industriale. Il rischio è restare spettatori in una corsa che altri stanno giĂ traducendo in innovazione e mercato.

In questa notizia si parla di: computer - quantistico - europa - italia

PoliTO, Links e Inrim: acceso il primo computer quantistico IQM d’Italia - TORINO (ITALPRESS) – E’ stato ufficialmente acceso questa mattina il primo computer quantistico IQM in Italia (sono solo 12 in tutto il mondo), che posizionerà il territorio all’avanguardia in Europa nel settore delle tecnologie quantistiche, frontiera della tecnologia di calcolo dei prossimi anni.

A Torino si accende il futuro: arriva il primo computer quantistico IQM d’Italia - Grazie alla collaborazione tra Politecnico, Fondazione Links e INRiM, il capoluogo piemontese entra nell’élite europea delle tecnologie quantistiche

