Suicidio assistito e il nodo dell’autosomministrazione l’appello di Libera | Ogni giorno in più per me è tortura è umiliazione

Il suo corpo paralizzato non le consente di autosomministrarsi il farmaco letale e la 55enne toscana, affetta da sclerosi multipla, è bloccata dalla sentenza 1322025, secondo cui è inammissibile la somministrazione da parte di terzi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Suicidio assistito e il nodo dell’autosomministrazione, l’appello di Libera: «Ogni giorno in piĂą per me è tortura, è umiliazione»

Fine vita, governo impugna legge su suicidio assistito della Regione Toscana, Zanettin (Forza Italia): "Serve cautela, materia delicata"; Schlein: "Codardi" - Il Cdm ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana, Zanettin: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni.

“Ipocrisia tutta italiana”, Zaia insiste sul suicidio assistito: “Non è un tema politico ma etico e manca una legge” - Dopo l’impugnazione da parte del governo Meloni della legge sul fine vita della Regione Toscana, torna a parlare di suicidio assistito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia (che preferisce parlare di “gestione del fine vita”) che al Corriere della Sera, Zaia bolla come “ ipocrisia tutta italiana ” il limbo in cui vengono lasciati i malati e i pazienti nonostante dal 2019 ci sia una sentenza della Consulta (sentenza Dj Fabo-Cappato) che ha stabilito i criteri di accesso alla morte volontaria.

Suicidio assistito, anche a Perugia parte la raccolta firme per la legge regionale - Perugia, 16 maggio 2025 - “Oggi Laura ha lanciato la raccolta firme in Umbria sulla legge Liberi subito.

