Suicidio assistito appello di Libera | Ogni giorno in più è tortura e umiliazione Fate presto

Firenze, 28 luglio 2025 – “I miei tempi non sono quelli della politica e della giustizia, fate presto”. Drammatico appello di Libera (nome di fantasia), 55 anni, toscana, malata di sclerosi multipla in fase avanzata e completamente paralizzata. Dopo anni di sofferenze, aveva chiesto di poter porre fine alla propria vita con l'aiuto medico alla somministrazione del farmaco letale, come previsto dalla sentenza 2422019 della Corte costituzionale. Ma la sentenza 1322025, arrivata nei giorni scorsi, ha rimandato la decisione definitiva, imponendo nuove verifiche tecniche sul territorio nazionale. Attraverso l’Associazione Luca Coscioni, Libera si rivolge a politici e giudici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Suicidio assistito, appello di Libera: “Ogni giorno in più è tortura e umiliazione. Fate presto”

Suicidio assistito, appello di Libera: “Ogni giorno in più è tortura e umiliazione. Fate presto”; Fine vita, l'appello di Libera: «Ogni giorno per me è sofferenza, umiliazione e tortura: fatemi morire, non posso aspettare i tempi della politica»; Il videoappello di Laura Santi ai parlamentari: Vi chiedo di essere umani.

Fine vita, Libera 'fate presto,i miei tempi diversi da politica' - I parlamentari hanno rinviato la discussione sul fine vita a settembre, come se la mia malattia potesse prendersi una pausa estiva. Secondo quotidiano.net

Laura Santi, appello ai parlamentari sul suicidio assistito - Laura Santi, morta con il suicidio assistito ha lasciato un appello ai parlamentari italiani sulla legge. Da tg24.sky.it