Una batteria di dichiarazioni che mettono nel mirino Giorgia Meloni ma anche Ursula von der Leyen per l'accordo sui dazi al 15 per cento raggiunto ieri con gli Stati Uniti e l'amministrazione di Donald Trump. E che servono a ricompattare le opposizioni attorno a un tema, quello della guerra commerciale, verso cui il giudizio √® quasi unanime: la trattativa con gli Usa √® stata un fallimento. Mentre dall'altra parte, a destra, si cerca di insistere sulla natura di compromesso che ha evitato guai pi√Ļ grossi all'Europa. "I dazi al 15 per cento sono meglio del 30 per cento¬†ma peggio di zero. Ma soprattutto¬†Von¬†der¬†Leyen¬†ha ceduto a Trump e dunque non va bene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sui dazi il Pd "scarica" von der Leyen: "Si è piegata a Trump". La convergenza tra Renzi e Calenda: "Vada via"