Successo di pubblico per Ostia in Corto | Una nuova parentesi culturale

Ostia, 28 luglio 2025 “Siamo davvero felici dei risultati di questa prima edizione di Ostia IN Corto. Il pubblico ha abbracciato questa nuova manifestazione con grande calore, gli autori sono accorsi numerosi e il programma è stato all’altezza delle aspettative. Il cinema breve gode di ottima salute, i suoi autori rappresentano un promettente futuro per il cinema italiano e internazionale. È stata un’esperienza bellissima e il pubblico di Ostia è stato straordinario”. CosĂŹ i direttori artistici Cristina Borsatti e Alberto De Angelis all’indomani della chiusura del Festival di cinema breve Ostia IN Corto – Short Film Fest al Porto Turistico di Roma, ideato dall’agenzia di comunicazione integrata Gruppo Matches e organizzato dalla sua divisione audiovisivi GM Producion, con il Patrocinio dell’ Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

