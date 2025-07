Stuprava un giovane e lo benediva per chiedere perdono arrestato un sacerdote | gli abusi per cinque anni e la strategia del prete per non farlo sapere

Manipolava emotivamente il ragazzo, alternando momenti di confidenza ad abusi che si sono protratti per almeno quattro anni. A volte, dopo aver stuprato il ragazzo, lo benediva chiedendo perdono per quanto era appena accaduto. È stato arrestato in provincia di Cosenza e portato in carcere un sacerdote, accusato di violenza sessuale ai danni di un minore. Secondo gli inquirenti di Reggio Calabria, l’uomo avrebbe sfruttato il suo ruolo di «guida spirituale» e la condizione di disagio familiare del ragazzo per approfittare di lui. Cinque anni di abusi negli ambienti della chiesa. I fatti risalirebbero al biennio 2015-2016 e sarebbero continuati senza soluzione di continuità fino al 2020. 🔗 Leggi su Open.online

