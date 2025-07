Strutture Ausl e ambulatori chiusi o con orari ridotti | tutte le modifiche di Ferragosto

Come ogni anno, in concomitanza con il periodo estivo e in particolare a ridosso di Ferragosto, alcune strutture dell'Ausl di Bologna osserveranno delle modifiche negli orari di apertura, con chiusure totali o riduzioni temporanee. Tutte le strutture interessate riprenderanno il consueto orario. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it