Stringara | Inter il nuovo ciclo fa sperare Gioco di Chivu diverso!

Cresce la curiosità di vedere all’opera la nuova Inter di Cristian Chivu, soprattutto dopo le prime idee tattiche raccontate nella conferenza stampa di presentazione. Sulle aspettative in merito alla prossima stagione nerazzurra si pronuncia l’ex calciatore Paolo Stringara. CURIOSITÀ – Paolo Stringara, intervenuto su TMW Radio proprio poco dopo la conferenza stampa di Giuseppe Marotta e Cristian Chivu, si pronuncia sul potenziale dell’Inter e delle altre big italiane: « Qualche ‘se’ c’è, ma è una squadra che apre un nuovo ciclo e speriamo che Chivu possa tenerlo aperto questo ciclo. Sono curioso di vedere la Roma di Gasperini, il Napoli ha messo dentro alcuni pezzi importanti, vedi De Bruyne, poi c’è la Juventus e il Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stringara: «Inter, il nuovo ciclo fa sperare. Gioco di Chivu diverso!»

In questa notizia si parla di: inter - chivu - stringara - ciclo

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Stringara: “Inter, una cosa è certa. Qual è il vero Thuram? Vlahovic? Magari…”; Stringara: Ecco che tipo di Inter ha in mente, secondo me, Chivu; Stringara: Inter, a Chivu servono giocatori giovani e forti. Vlahovic? Magari arrivasse.

Chivu: "Siamo pronti ad aprire un nuovo ciclo. Giocheremo più in verticale" - Il nuovo tecnico nerazzurro: "Gruppo vincente che che arriva a lottare per vincere i titoli è la testimonianza di un gruppo solido e consapevole di ciò che può dare" ... Come scrive gazzetta.it

Come sarà (e con quali obiettivi) la nuova Inter di Chivu - La novità Chivu, gli obiettivi sul campo e quelli di mercato di un club tornato a investire E' iniziata ... Riporta panorama.it