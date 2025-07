Strage del 2 agosto Lepore | Finalmente abbiamo la verità invito tutti a essere in corteo

Il sindaco: "Dedicheremo in ogni parte della città un sentiero o una strada a ognuna delle vittime"  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage del 2 agosto, Lepore: "Finalmente abbiamo la verità , invito tutti a essere in corteo"

Strage 2 agosto Bologna, ergastolo definitivo per Paolo Bellini - Bologna, 1 luglio 2025 – Strage del 2 agosto: è definitiva la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini.

“Ora indagare sui collegamenti con l’omicidio Mattarella”, il presidente dell’associazione 2 agosto sulla sentenza Bellini-strage di Bologna - “Si è chiuso un cerchio – dice al FattoQuotidiano.it Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione 2 agosto – Adesso c’è un quadro completo, di quello che era un retroscena delle varie stragi.

Strage di Bologna, la ministra Bernini presente alle commemorazioni del 2 agosto - Bologna, 21 luglio 2025 — Sarà Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, a rappresentare il Governo Meloni alle celebrazioni del 45esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

Strage di Bologna, 45 anni dopo. Ergastolo a Bellini: è l’atto finale - Sono passati 45 anni e finalmente sulla strage del 2 agosto 1980 si può scrivere la parola ‘fine’. Secondo quotidiano.net

Strage 2 agosto Bologna, ergastolo definitivo per Paolo Bellini - La corte di Cassazione ha confermato la sentenza per la Primula Nera reggiana, per concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980 e che causò la morte di 85 persone. Da ilrestodelcarlino.it