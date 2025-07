Strade pericolose e comportamenti alla guida irresponsabili | l' allarme lanciato dall' ACI di Avellino

Strade ancora troppo pericolose e comportamenti alla guida spesso irresponsabili: l’allarme arriva dall’Automobile Club di Avellino.Il presidente Stefano Lombardi, interviene con decisione sui dati diffusi da Istat e ACI relativi all’incidentalitĂ stradale del 2024, che evidenziano una situazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: strade - pericolose - comportamenti - guida

"Erba alta e strade pericolose a Torrevecchia Teatina", l’allarme di Alternativa Popolare - Lancia l'allarme il capogruppo in consiglio comunale di Alternativa Popolare per Torrevecchia, Massimo Pasqualone, sul mancato sfalcio delle erbe a Torrevecchia Teatina.

Gozzano "Strade sempre più pericolose" - "Basta fare un giro per le vie di Gozzano per rendersi conto di una situazione che, ormai da troppo tempo, è diventata insostenibile: le strade del paese sono in condizioni disastrose, disseminate di buche, avvallamenti e tratti di asfalto rovinato che mettono a rischio la sicurezza di.

Gozzano "Strade sempre più pericolose" - "Basta fare un giro per le vie di Gozzano per rendersi conto di una situazione che, ormai da troppo tempo, è diventata insostenibile: le strade del paese sono in condizioni disastrose, disseminate di buche, avvallamenti e tratti di asfalto rovinato che mettono a rischio la sicurezza di.

Ischia, ancora un giovane vittima della strada: quando verrà l’ora della consapevolezza collettiva? Sull’isola d’Ischia non accenna a fermarsi la mattanza di giovani vite che trovano tragicamente la morte su strade sempre più pericolose da attraversare. L’altro Vai su Facebook

Salerno: la Polizia di Stato arresta un uomo per violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna; Incidente Gressan, Fiab a Vélo: automobilisti prendano coscienza dei comportamenti pericolosi alla guida; “Due Ruote Sicure”: controlli intensificati sulle strade del Trentino.

Strade ancora troppo pericolose e comportamenti alla guida spesso irresponsabili - Il presidente Stefano Lombardi: “Serve una risposta pronta e univoca da parte di tutte le Istituzioni” Avellino. Secondo msn.com

Strade pericolose, la classifica delle 10 peggiori d’Italia - La classifica delle prime 10, con i tratti stradali particolarmente rischiosi per chi guida. Si legge su money.it