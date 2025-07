La situazione sembra de-escalare in Asia Sud-Orientale, con Cambogia e Thailandia che hanno concordato un cessate il fuoco “immediato e incondizionato” a partire dalla mezzanotte di lunedì, ponendo fine a cinque giorni di scontri armati lungo il confine che hanno causato almeno 36 morti (in gran parte civili), assieme allo sfollamento di oltre 300.000 persone. L’intesa è stata raggiunta al termine di colloqui svoltisi in Malesia (presidente di turno dell’Asean, organizzazione di cui entrambi i Paesi coinvolti nelle ostilità fanno parte) grazie alla mediazione del primo ministro malese Anwar Ibrahim. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Stop alle ostilità. Firmato il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia