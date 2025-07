Stop al grande caldo | inizio settimana burrascoso poi estate piacevole

(Adnkronos) – Stop al grande caldo sull'Italia che ha lasciato spazio a correnti atlantiche decisamente più fresche, da Nord a Sud. Questo lunedì sarà fortemente instabile con il rischio di criticità su alcune regioni per il maltempo. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il netto cambio di scenario sull’Italia. Il caldo africano è ormai solo un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Acciai Speciali Terni, nuova fermata in arrivo: stop di tre settimane per una linea a caldo - Nuova fermata all’interno del polo siderurgico di Acciai Speciali Terni. Tre settimane di stop per una linea a caldo per scarico produttivo.

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - IL PROVVEDIMENTO. In vigore dal 2 luglio al 15 settembre. Il presidente della regione Fontana: «Tutela della salute dei lavoratori è la nostra priorità ».

Cassa integrazione contro il caldo, stop al lavoro nelle ore a rischio - La Spezia, 5 luglio 2025 – Attenzione al termometro. Il caldo di questi giorni ha fatto scattare il piano di emergenza e come accaduto nelle ultime due estati in presenza di temperature eccezionalmente elevate e potenzialmente rischiose per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro potrà presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo).

