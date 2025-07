Stop a telefonate moleste da call center illegali al via i nuovi filtri Agcom anti spoofing e telemarketing selvaggio dal 19 agosto 2025

Gli operatori attiveranno i filtri richiesti da una delibera Agcom contro il telemarketing aggressivo effettuato da finti numeri, si comincia il 19 agosto per il blocco delle chiamate dall’estero che nascondono numeri fissi italiani, mentre i numeri mobili finti saranno bloccati dal 19 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stop a telefonate moleste da call center illegali, al via i nuovi filtri Agcom anti spoofing e telemarketing selvaggio dal 19 agosto 2025

Dal 19 agosto filtri Agcom bloccano chiamate dall'estero con finti numeri fissi. Dal 19 novembre, anche chiamate con numeri mobili falsi. Maggiori controlli per combattere il telemarketing aggressivo.

