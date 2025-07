STMicroelectronics incontro con l' azienda e il governo | sempre più nero il futuro di oltre 1.000 lavoratori

Il futuro dei lavoratori della STMicroelectronics di Agrate Brianza a oggi è sempre più nero. Nessuna buona notizia dopo l’incontro che questo pomeriggio, lunedì 28 luglio, si è tenuto a Roma con i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese) i vertici dell’azienda e delle sigle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

