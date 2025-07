Stipendi pubblici la Consulta elimina il tetto dei 240mila euro | La norma è illegittima

Dopo oltre un decennio, salta il tetto ai maxi stipendi pubblici fissato a 240mila euro. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che dal 2014 congelava le retribuzioni dei vertici della pubblica amministrazione, dai magistrati alle authority. Secondo la Consulta, la soglia fissa non è più giustificata dalla crisi economica che ne aveva motivato l'introduzione: è venuto meno il carattere di "straordinarietà " e la misura, così come formulata, non è più compatibile con la Costituzione. Un tetto nato per l'emergenza. Il limite retributivo venne introdotto nel 2011 con il decreto-legge n.

La Consulta: illegittimo il tetto agli stipendi a 240 mila euro nella pubblica amministrazione - No al limite fisso. Toccherà al governo indicare retribuzioni parametrate a quella del primo presidente della Cassazione

