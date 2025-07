Stipendi pubblici il tetto voluto da Renzi è illegittimo | cambia la regola

Il tetto retributivo lordo di 240mila euro per i pubblici dipendenti è illegittimo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimitĂ dell’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 voluta dal governo Renzi. La Corte costituzionale ha precisato che un tetto retributivo non è di per sĂ© incostituzionale, ma il parametro dovrĂ essere definito con decreto del presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Come cambia la norma adesso. Si torna quindi al limite precedente, pari al trattamento economico spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stipendi pubblici, il tetto voluto da Renzi è illegittimo: cambia la regola

