Stipendi pubblici addio al tetto | la Consulta cancella il limite di 240mila euro

Niente più tetto di 240mila euro per dipendenti pubblici e magistrati. La Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 135 del 2025, incostituzionale la norma che prevede un limite massimo agli stipendi nella pubblica amministrazione. In particolare, viene ritenuto incostituzionale il comma 1 dell’articolo 13 del decreto (del governo Renzi) che ha fissato il limite retributivo dei dipendenti pubblici. Quella norma ha di fatto portato a una riduzione dello stipendio per alcune categorie, soprattutto per i magistrati. Quella riduzione era ritenuta legittima nel momento in cui è stata stabilita per motivazioni legate alla crisi finanziaria in corso, ma oggi non lo sarebbe più essendo ormai terminato il suo effetto temporale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

