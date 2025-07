Stipendi PA salta tetto 240mila euro

15.40 La Consulta ha dichiarato illegittima la norma che fissa nel limite di 240mila euro il tetto retributivo lordo per i pubblici dipendenti. Quindi,al momento il parametro viene nuovamente allineato al trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione. La Consulta ribadisce comunque che la previsione di un tetto retributivo per pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione. Ma tale parametro dovrà essere definito con decreto del presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

