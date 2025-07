Stipendi dirigenti pubblici salta il tetto di 240 mila euro all’anno | cosa dice la sentenza della Consulta

Salta il tetto di 240 mila euro all’anno degli stipendi dei dirigenti pubblici dopo la sentenza della Corte Costituzionale. La misura, istituita nel 2014, avrebbe dovuto essere considerata come straordinaria. Adesso, terminata la situazione di eccezionalità , dovranno essere modificati i parametri per stabilire a quanto ammontano le retribuzioni più alte tra i dirigenti pubblici. In particolare, la Consulta ha stabilito che il tetto massimo dello stipendio negli uffici pubblici dovrà tornare a riferirsi al trattamento spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, eliminando in questo modo il limite di 240 mila euro all’anno che era stato stabilito dalla norma di oltre dieci anni fa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stipendi dirigenti pubblici, salta il tetto di 240 mila euro all’anno: cosa dice la sentenza della Consulta

