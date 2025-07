stefano poli escursionista di 57 anni muore a pochi passi dalla cima del diavolo di tenda

Carona. Una gita in montagna si è trasformata in tragedia domenica mattina, 27 luglio, quando un escursionista di 57 anni, Stefano Poli, residente a Colzate, ha perso la vita dopo essere precipitato in un canalone impervio mentre si apprestava a raggiungere la vetta del Pizzo del Diavolo di Tenda, in alta Valle Brembana, nel cuore delle Alpi Orobie Bergamasche. Il dramma si è consumato poco dopo le 9. Insieme a Stefano Poli c’erano altri due escursionisti, suoi amici. Purtroppo, qualcosa è andato storto quando alla cima mancavano sì e no un centinaio di metri. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è scivolato a valle, precipitando nel burrone sottostante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

