Stefano De Martino notizia terrificante per i fan | non ci voleva

Le parole su Stefano De Martino lasciano tutti senza parole. Nessuno si aspettava questo pesante attacco al conduttore. Non è un momento semplice per il conduttore campano Stefano De Martino che – mentre si concede delle meritate vacanze in famiglia e con amici – deve fare i conti con alcuni attacchi relativi al suo modo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Stefano De Martino, notizia terrificante per i fan: non ci voleva

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo - Scopri i dettagli inediti sulle feste super-esclusive di Stefano De Martino nella sua villa milionaria a Napoli.

Stefano De Martino, Pier Silvio Berlusconi lo voleva al timone di Striscia la Notizia; Belen Rodriguez su Stefano De Martino: ''È bravo, furbo e capace''; Chiude Affari tuoi, le pagelle di Stefano De Martino: 10 alla piacioneria, ma lo stile becca un 2.