Stefano De Martino | Maria De Filippi è una costante della mia vita Mi confronto con lei ha un istinto dal quale mi nutro ogni volta

Reduce dal successo di Affari tuoi, il conduttore televisivo si dice grato a Maria De Filippi, che dai tempi in cui era un ballerino di Amici gli è sempre stata al fianco, consigliandolo e ispirandolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stefano De Martino: «Maria De Filippi è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto dal quale mi nutro ogni volta»

Uomini e donne, autentico pilastro del palinsesto di Canale 5, tornerà anche nella stagione televisiva 2025/2026 con una nuova serie di appuntamenti.

L'imitazione di Maria De Filippi approda ad Affari Tuoi

Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, uscito oggi in tutte le edicole italiane.

Stefano De Martino si confessa in una lunga lettera aperta, parlando anche del passato: "Con Belen un frullatore.