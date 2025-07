Stefano Bandecchi si candida a Presidente della Campania il sindaco di Terni per il post De Luca | È il momento di cambiare tutto

L'annuncio di Stefano Bandecchi arriva mentre il centrosinistra è ancora in alto mare, con De Luca che ha recentemente messo in dubbio la candidatura di Roberto Fico, e il centrodestra che non ha ancora trovato un nome in grado di compattare la coalizione. Sarà in campo con la sua lista "Dimensione.

L'attuale sindaco di Terni scende in campo per il dopo De Luca con la lista autonoma "Dimensione Bandecchi": "Ai campani posso assicurare: sono qui per fare, non promettere. È arrivato il momento di cambiare tutto" Vai su X

