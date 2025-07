Stefania Sandrelli Umberto Brindani e Candida Livatino inaugurano la Terrazza della Dolce Vita

“Rinascere” come ricostruzione, rinnovamento e risveglio. Chi meglio dell’Emilia-Romagna per incarnare il senso di questa parola, un territorio che si è ripreso con resilienza in tante, anche recenti, occasioni. Ed è proprio questo il filo rosso degli incontri che Simona Ventura e Giovanni Terzi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Buon compleanno Stefania Sandrelli, Enrico Ruggeri… - Buon compleanno Stefania Sandrelli, Enrico Ruggeri, Massimo Cacciari, Francesco de Lorenzo, Luciano Canfora, Ken Follett, Michele Guardì, Elio Catania, Michele Campanella, Luigi Danova, Franco Bernini, Alberto Malesani, Roberto Mura, Flavia Fratello, Caterina Guzzanti, Pierluigi Coppola, Giorgia Wurth, Luca Infante, Michele Canini, Martino Borghese, Matteo Scozzarella, Laura Giuliani, Filippo Gorrieri… Oggi 5 giugno compiono gli anni: Giovanni Delfino, ex calciatore; Ivo Stefanoni, ex canottiere; Roberto Pontremoli, dirigente d’azienda; Francesco de Lorenzo, medico, politico; Fabio Finocchiaro, scacchista; Bruno Gaburro, regista; Marcello Vitali, scrittore, poeta; Luciano Canfora, filologo classico, storico, saggista; Massimo Carmassi, architetto; Michele Guardì, regista, autore tv; Massimo Cacciari, filosofo, politico, accademico.

“Il cinema non esiste e credo che anche io non lo farò più. Un sacco di premi inutili, di tappeti rossi irrilevanti, di caz**tine”: parla Stefania Sandrelli - All’interno di un dibattito acceso sullo stato del cinema italiano, pessimo, denunciato da moltissimi attori e registi si è inserita anche Stefania Sandrelli, in una intervista a Il Messaggero.

La Pellicola d’Oro 2025: stasera la XV edizione, premi a Stefania Sandrelli ed Enrico Montesano, ecco le nomination - La cerimonia 2025 del premio La Pellicola d’Oro si terrà stasera a Roma in via Veneto: tra i premi speciali Stefania Sandrelli, Enrico Montesano e Armando Grottesi, ecco tutte le nomination per cinema e serie.

Rimini, Stefania Sandrelli mercoledì ai Salotti di Simona Ventura al Grand Hotel. Al via 12 serate fino al 10 agosto Vai su X

