Star Wars otto riveduto per il pubblico del Regno Unito dopo 26 anni

L’industria cinematografica continua ad aggiornare le classificazioni dei film in base a nuovi criteri di valutazione e alle evoluzioni delle sensibilità del pubblico. Un esempio recente riguarda il celebre film della saga di Star Wars, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, che ha visto modificarsi la propria etichetta di età nel Regno Unito quasi trent’anni dopo la sua uscita originale. Questo cambiamento riflette l’attenzione crescente verso i contenuti considerati più intensi o violenti, anche in prodotti rivolti a un pubblico giovane. rivalutazione della classificazione di star wars: the phantom menace. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star Wars otto riveduto per il pubblico del Regno Unito dopo 26 anni

